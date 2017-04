“Seksi ja linna” näitlejanna Cynthia Nixon ei varja, et ta on juba aasta otsa kannatanud kuumahoogude ja tujukõikumise all, kuid menopausi saabumine ei kurvasta teda.

“Naljakas on see, et mina ja mu naine elame seda ühekorraga läbi,” rääkis 51aastane USA teletäht, kes enne pedagoogikaaktivisti Christine Marinonisse armumist elas 15 aastat koos mehega.

Menopausi saabumine mõjub Nixonile hoopis vabastavalt. “Ehkki mul on viieaastane laps, tekitab viljatuse kadumine määratu vabanemistunde.”