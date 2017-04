"Miks sul viinapudel töö ajal laua peal seisab?"

"Sellepärast, et täna on esmaspäev."

"Mis siia esmaspäev puutub?"

"Sa ei sa asjast aru. Esmaspäev tähendab seda, et töönädal algab. Viinapudel tähendab tihedat. Ühesõnaga - on algamas tihe töönädal."