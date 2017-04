Kuidas suhtuda sellesse, kui mees kontrollib naist kaela ümber pandud rihmaga, mille abil naisele särtsu annab, kui viimane ei käitu vastavalt mehe soovidele?! Kas tegu on rollimänguga, mis mõlemaid erutab või tahetakse lihtsalt ühiskonda šokeerida?!

Videol on näha, et mees ei lase naisel isegi haarata küpsist, vaid karistab teda säriseva kaelavõruga, vahendab The Sun.

Nii heidabki naine küpsise ja asub sangpommi tõstma. Särtsu saab naine ka siis, kui vaatab veebist trimmis mehi, jätab vetsus potikaane alla ja katab oma ihu riietega. Mehele nimelt meeldib, et ta naine näitaks ihu ja kannaks bikiine.

Nali või mitte, aga päris jube ikkagi...

