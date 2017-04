54aastane Rammsteini solist Till Lindemann esitles muusikagalal oma uut noor armsamat, 24aastast aktimodelli ja näitlejat Leila Lowfire’t.

Saksa ajakirjanduses on rokkari armuelu juba ammu analüüsitud. Lindemann on pikemat aega kurameerinud 27aastase modelli Sophia Thomallaga, kuid suhe on olnud tormiline, täis korduvaid lahkuminekuid ja leppimisi.

Nüüd paistab, et käes on jälle pausiaeg. Lindemanni on tabatud tänaval Leilaga õrnutsemas, Thomallat aga on nähtud Londonis Gwen Stefani eksmehe Gavin Rossdale’iga kudrutamas.

Kibe arutelu käib aga selle üle, mis saab Sophia efektsest tätoveeringust. Nimelt on naise ühele käsivarrele tikitud Tilli nägu.