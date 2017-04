Kuigi siniverelised reeglina trende ei järgi, siis üks selle hooaja trende on võitnud isegi Kate Middletoni südame.

Kuigi Kate Middletonist on saanud stiiliikoon, siis tegelikult suur moetrendide järgija ta ei ole ning enamasti näeb teda siiski vaid klassikalistes rõivastes. Nüüd on aga Middleton teinud erandi ja tundub olevat armunud ühte selle hooaja suurde trendi, kirjutab moeportaal Who What Wear.

Tegemist on ühe ehtetrendiga, mis on briti stiiliikooni südame võitnud. Nimelt tundub Middletonile väga meeldivat selle hooaja ülisuurte ja silmapaistvate kõrvarõngaste trend.

Kes veel ei tea, siis sel hooajal on moes suuremad kõrvarõngad, mis paistavad juba kaugele. Kui varem on hertsoginna eelistanud küllaltki minimalistlikke kõrvarõngaid, siis viimasel ajal on ta oma eelistust märgatavalt muutnud.