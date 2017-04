Näitlejanna Busy Philipps avaldas Instagramis video, milles kirjeldas hüsteeriliselt, kuidas tema ja ta abikaasa sattusid Los Angeleses hirmuäratava Uberi-juhi meelevalda.

Busy ("Dawson's Creek") veendus enda sõnul üha selgemalt, et autojuhil ja kaasreisijal, kelle olemasolust polnud neil esmalt aimugi, olid tema ja Marc Silversteiniga kurjad kavatsused. “Ma ei taha küll asjatult paanikat äratada, aga ma tundsin, et need tüübid üritavad mind täna öösel raudselt mõrvata. See oli väga hirmuäratav.”

Kahe lapse ema kirjeldas kord nuttes, kord naerdes oma katsumusi ning seda, kuidas ta hakkas autos karjuma: “Ma ei lase end täna ära tappa!” Seejärel õnnestus temal ja Marcil sõidukist põgeneda.

Daily Mailil õnnestus Uberi allika käest teada saada, et Busy ja Marc olid tellinud Uber Blacki – sõidujagamisrakenduse peenema profiauto. Kaasreisija olemasolu Uberi autos on firma reeglite rikkumine.