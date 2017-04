Võrreldes viimastel aastatel saadud toetusega väheneb naiste tugikeskuse teenuse rahastus väiksema elanike arvuga maakondades. See tähendaks seda, et tugikeskustes poleks võimalik pakkuda täies mahus ohvriabi seadusega ette nähtud liitteenust, mis sisaldaks nii majutust kui ohvritele vajalikku psühholoogilist ja juriidilist nõustamist.

"Ebastabiilne rahastus on meile igal aastal tõsiseid probleeme tekitanud ja alati mõtleme, kas järgmiseks aastaks saame raha või mitte. Ja see on kestnud kümme aastat," räägib naiste tugikeskuse töötaja oma igapäevastest muredest.

"Uurisid, kuidas me oma asjadega hakkama saame. Üks asi mis jutuks tuli, oli, et meie lepingu järgi naistel ei ole vaja kohtus esindamist, kuigi meil on mitu esindust eelmisest aastast pooleli. Näiteks hiljaaegu alles oli olukord, kus naisel ei olnud kohtus esindajat.

Tegemist oli ajutise lähenemiskeelu kohtuistungiga. Naine läks kohale, istus maha ja siis tuli mees, istus naise kõrvale ja naine rääkis, kuidas mees alustas tema mõnitamist. Ja mitte keegi ei teinud välja, et mees läks ja istus naise kõrvale, kuigi tegemist oli ajutise lähenemiskeelu kohtuistungiga," arvab Andrejev, et kui naisel olnuks esindaja, poleks säärast asja juhtunud. "Naine sai sellest uue trauma. Rääkimata sellest, et enne lähenemiskeelu tegemist oli kuus vägivallaepisoodi."

MURELIK: Eesti Naiste Varjupaikade Liidu juhatuse liige Lilli Andrejev (ERAKOGU)

Samuti räägib ta, et tugikeskused ootavad juba pikisilmi ahistava jälitamise kriminaliseerimist. "Näiteks oli meil juhus, kus mees leidis meie varjupaiga korteri üles ja pärast kirjutas sõnumis naisele, et ta teab küll, kus see varjupaik asub," meenutab Andrejev hiljutist juhtumit, mis ajas ka varjupaiga töötaja hirmule. "Mees nägi ühel päeval, et naine suhtles varjupaiga töötajaga ja sõitis hiljem mõnda aega autoga tugikeskuse töötaja kõrval. Selle peale ütles töötaja, kuidas ta tundis, et tema elu ei ole enam turvaline."

Suur vastutuse ja mure koorem

Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik pole küll nende tugikeskuste seas, kes oma tegevuse lõpetaksid, kuid sellele vaatamata pigistab uus hange tugikeskuste töötajaid. "Rahaliselt eelarvet küll suurendati, kuid kohustusi tuli meile juurde. Näiteks, kui meil enne oli kuus voodikohta, siis nüüd määrati kümme. Selle pärast pidime uue korteri juurde võtma, sest korterisse niisama lihtsalt neid voodikohti juurde ei tekita," räägib ta. "Meil oli kaks korterit Jõhvis, siis nüüd tuli kolmas lisaks Narva üürida. Nüüd tuleb päris pikalt sõita, 100km edasi-tagasi."'

Samuti juhib Andrejev tähelepanu, et tugikeskuste pakutav on riiklik teenus, mistõttu võiks varjupaikades tööl olevad inimesed olla samuti riiklikud teenistujad. "Siis oleks ka meil sotsiaalsed garantiid," ütleb Andrejev.

"Me teeme väga palju vabatahtlikku tööd ja võime väga vabalt läbi põleda. Ka ebastabiilne rahastus on meile igal aastal tõsiseid probleeme tekitanud ja alati mõtleme, kas järgmiseks aastaks saame raha või mitte. Ja see on kestnud kümme aastat. Nüüd tehti küll kaheaastane leping, aga mis saab siis? Tuleb keegi ja teeb väiksema pakkumise, ja siis mind mu kümneaastase kogemusega ei ole mitte kellelegi vaja. Loeb vaid rahanumber."

Koostööd teha ei taha

Miks aga ei saa naiste varjupaigad maakonniti koostööd teha, viitab Andrejev kõigepealt, et uued teenusepakkujad kes tulid, on neile konkurendiks. "Konkurentidega ma hästi koostööd teha ei taha," nendib ta. "Lõpuks võib ka juhtuda nii, et kahe aasta pärast – leping tehti praegu kaheaastane – võtavad nad üldse Ida-Virumaa teenuse üle, kui nad pakuvad väiksema summa. See on kõik vähempakkumise küsimus ja see ongi hanke viga, mis need varjupaigad kõik kinni pani. Nemad pakkusidki vähem ja saidki võimaluse selle teenuse pakkumiseks."

Naisi, kellele on liiga tehtud, on palju (Martin Lee/REX)

Andrejev juhib tähelepanu ka töötundidele. "Meil peab keegi 24/7 koguaeg väljas olema, kõnedele vastama ja saabuvaid abivajajaid vastu võtma. Meil on aastas üle 700 telefoni teel pöördumise, kus vajatakse ennekõike just nõustamist. Näiteks juhtumipõhist nõustamist on vaja läinud 229 korral, psühholoogi juures käidi 135 korral ja õigusnõu saadi 178 korral. Kohalkäijaid oli sel aastal üle saja ja meil on siin neli töötajat, kaks põhitöötajat ja kaks osakoormusega, ja nii me teemegi sisuliselt vabatahtlikku tööd ja olemegi oma tööga koormatud," nendib naine.

Tugikeskused on ise öelnud, et jätsid protesti märgiks hankes osalemata

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi juhi Olle Selliov tõi välja, et sotsiaalkindlustusameti ja sotsiaalministeeriumi esindajad on kohtunud kõigi tugikeskustega, et kaardistada tekkinud kitsaskohti ja ettepanekuid, ning püüdnud aidata uutel tugikeskustel integreeruda piirkondlikku koostöövõrgustikku.

"Kogutud tagasiside põhjal koostame tegevuskava edasiseks koostöö ja teenuse arendamiseks," märkis Selliov. "Väide, et kõik on vähempakkumise küsimus ja see ongi hanke viga, mis varjupaigad kinni pani, ei vasta tõele. Need samad tugikeskused on ise öelnud, et jätsid protesti märgiks ise hankes osalemata. Seega tuli sotsiaalkindlustusametil lepingud sõlmida teiste teenuseosutajatega."

Samuti märkis Sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuht Kaili Uusmaa, et läinud nädala neljapäeval (6. aprill) toimus ohvriabi osakonna eestvedamisel esimene üle-eestiline riikliku naiste tugikeskuse teenuse osutajate koostöö-ümarlaud. "Osalesid peaaegu kõik teenuseosutajad - välja arvatud üks teenusepakkuja, kes oli haigeks jäänud -, sotsiaalministeeriumi esindajad ja meie inimesed," rääkis Uusmaa.