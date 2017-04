MobiSpa telksaun võimaldab saunamõnusid nautida igal pool. Seda sauna on imelihtne püstitada ja ka kõige väiksema sõiduauto pakiruumi mahutada.

Telksaunade tootmise idee kasvas välja mõttest teha maailma esimene täispuhutav saun ja soovist nautida sauna erinevates kohtades. Esimeste täispuhutavate saunade valmistamiseks saime inspiratsiooni vanadest indiaani higistamistelkidest ning võtsime appi aastate jooksul täispuhutavate reklaamtelkide valmistamisel omandatud oskused ja kogemused. Katsetades muutusid meile ka väga hingelähedasteks higistamistelgid, mis olid loodusrahvastele ihulise ja hingelise puhastumise paikadeks. Tulemuseks saime kaks erinevat toodet, milleks on nüüd meie tootevalikus täispuhutav saun ja telksaun.

Täispuhutava sauna eeliseks on suurem saunaruum, milles on mugav istekohtadega äraolemine tagatud kaheksale (saunamaratonil mahtus sinna tihedalt ära isegi 16 inimest). Telksauna mahub korraga mugavalt istuma 4-6 saunalist ja seda saab kasutada ka ilma elektrivoolu olemasoluta. Täispuhutavat sauna renditakse rohkem suuremate ürituste tarbeks, telksaunu aga ostetakse koduaias, suvilas või lihtsalt looduskaunis kohas saunamõnude nautimiseks.

Paljud eelistavadki vihtlemas käia ja iluprotseduure teha õue püstitatud telksaunas, et pääseda saunaõhtu järel majas asuva väärispuidust sauna koristamiset. Telksaunaga on ju kõik palju lihtsam - soojaks läheb juba 15 minutiga, isegi miinuskraadidega saab kätte leili saja kraadi ringis ja koristamisega pole mingit muret, kuna sellel on põranda asemel muru- või samblavaip. Saunalaval istudes aitavad lõõgastuda imelised looduse helid ja lõhnad. See on kordumatu elamus, mis muutub vastavalt aastajale ja ilmaoludele. Pärast leili nautimist külmas vees karastamine tugevdab immuunsüsteemi ja aitab olla terve. Telksauna saab püstitada ehituloata otse veekogu kaldale. Meie kliendid kiidavad, et Mobispa saun on suurepäraseks kaaslaseks reisidel, kalapüügil, veekogu ääres aega veetes, maakodus või lihtsalt aianurgas.

MobiSpa saunu saab rentida terveks nädalavahetuseks või pikemaks ajaks. Kui on plaan tihedamalt sauna nautida, siis on kasulikum toode välja osta. Vajadusel pakume ka järelmaksu.

Telksaun on valmistatud kvaliteetsest süttimiskindlast polüesterkangast, keris on tehtud roostevabast kuumuskindlast terasest. Õdusust ja mänglevat valgust lisab saunatelki ka läbi kerise klaasukse paistev elava tule kuma. Kasutame keraamilisi kerisekive, mille leil on tänu poorsetele kividele eriti hea, pikaajaline ja nauditav. Iga detail on peensusteni läbimõeldud, et tagada kasutajamugavus, toote kestvus, ohutus ja saunaliste rahulolu.

