"Väikesed hiiglased" tänane neljas saade näitas andekaid lapsi täiesti uuest küljest, kui talendisaates astusid esimest korda lavale kõikide tiimide liikmed korraga.

Vägeva ühistantsu esitasid koos kõik tantsijad ja väikesed lauljad said lava jagada Liis Lemsaluga. Kõige pisemad talendid osalesid aga lõbusas sõnaseletusmängus, kus kõlasid kõikvõimalikud selgitused sõnadele nagu "silmahammas", "kollanokk", "vargapesa" jms. Täiskasvanute jaoks tavalised sõnad said laste suu läbi hoopis omalaadse tähenduse, muuhulgas said ka televaatajad nüüd teada, et vargapesa on see koht, kuhu varas oma kokku kogutud kraami peitu viib.

Tänane "Väikesed hiiglased" tõi viimast korda lavale kõik viis tiimi, sest tihedas konkurentsis langes saatest välja Hanna-Liina Võlurid. Nädala pärast pühapäeval astuvad seega vaatajate ette taas Koidu Tähed, Inese Imelised, Jussi Superkamp ja Danieli Dream Team.