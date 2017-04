Janet Jackson on vaid mõni kuu pärast esiklapse sündi lahku läinud oma kolmandast abikaasast.

Michael Jacksoni õde abiellus Katari multimiljonäri Wissam Al Managa 2012. aastal. Nende poeg Eissa, 50aastase lauljanna esiklaps, tuli ilmale tänavu jaanuaris.

Jäi mulje, et noorem mees aitas Janetil kassikullasest meelelahutusmaailmast taanduda ning emadusele pühenduda, kuid nüüd teatas kuulsa paari lähedane Mail on Sundayle: “Nad on paraku otsustanud, et nende kooselu ei toimi, ja lähevad kumbki oma teed. Neil on mõlemal palju tegemist, kuid nad on sihiks võtnud olla head lapsevanemad, ehkki nad on lahus.”

Allika sõnul jääb Eissa elama emaga, kes on kanda kinnitanud Londonis.