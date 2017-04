Jäär Sa ei suuda leppida piiridega, mis su ette on seatud. Seega üritad neid venitada, tõlgendada reegleid ja ettekirjutusi endale kasulikult. Juriidilistes küsimustes tuleks olla seaduskuulelik.

Sõnn Täna peaksid hoidma õiget töö ja puhkuse tasakaalu. Täiskuu mõjul võid olla nii unine kui ka unetu. Sööma peaksid korralikult ja end mitte näljutama. Magamisega on sama lugu.

Kaksikud Sul on raske vältida hooletust ja kiirustamist. Seetõttu võib su töö kvaliteet kannatada. Suhete tasandil oled aga osav ja tabad kiiresti ära seltskonnas valitseva lainepikkuse.

Vähk Paljud su ettevõtmised võivad neil päevil saavutada kõrgtaseme – eelkõige need, mis on seotud pikaajaliste eesmärkide ja püüdlustega. Näed, kuidas pisiasjad suurde tervikusse asetuvad.

Kaalud Kaaludes liikuv täiskuu teeb päeva teises pooles ühenduse Kaaludes oleva Jupiteriga. Seega peaksid vältima liialdusi ja ülepingutamist – eriti just suhetes. Keegi võib sind millegagi üllatada.

Skorpion Saatan peitub detailides ja just need võivad täna olla sinu Achilleuse kannaks. Seega püüa maksimaalselt keskenduda ja ära lase tähelepanul hajuda. Vaimne ja füüsiline tuleks hoida tasakaalus.