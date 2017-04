Küttepuude hind on viimaste aastatega aina madalamale ja madalamale vajunud ning jõudnud selleni, et kohati müüakse küttepuid isegi kahjumiga. Selle kahjumi tasandab palkidest saadav kasum.

Puiduturgu analüüsiva OÜ Tark Mets juhi Heiki Hepneri sõnul on Eesti saetööstus väga hästi arenenud, sestap makstaksegi metsaomanikele palkide eest head hinda.

"Toftan käivitas nüüd peenpalgi saagimise, nii et isegi see läheb hinda," ütles ta. "Hind ei ole superhea, aga on hea."

