Erakorralise meditsiini osakondades töötavad inimesed on tihti läbipõlemise piiril ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglas (PERH) tehtud uuringust selgus, et selliseid arste on kogunisti 50 protsenti, edastab ERRi uudisportaal.

Erakorralise meditsiini osakondades ja kiirabis töötavad inimesed näevad tihti elu pahupoolt ja õnnetusi ning keegi tõenäoliselt ei kahtle, et nende töö on stressirohke.

Uuringu läbi viinud PERH-i kliiniline psühholoog Marko Neeme selgitab, et kuigi number tundub suur, on näiteks USA-s vastav näitaja 65%. Vastata sai anonüümselt ja välja tuli mitmeid läbipõlemise sümptomeid.

"Laias laastus need jagunevad kolmeks: emotsionaalne kurnatus, empaatia vähenemine, mis tähendab, et meditsiinitöötaja ei näe enda patsienti kui inimest, vaid kui objekti, numbrit või diagnoosi, ja kolmas on subjektiivselt tunnetatud personaalse suutlikkuse vähenemine," selgitas Neeme.