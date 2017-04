Juba 35. aastaseks saanud Vene laulja Dima Bilan ei näita väsimuse märkigi - Tondiraba jäähallis toimunud juubelikontserdil suutis ta täismaja rahvast hullumeelselt kaasa elama panna.

Enim läksid 2008. aastal Eurovisioni lauluvõistluse võitnud Bilani pärast elevile nooremad fännid, kes igal võimalikul hetkel proovisid lauljaga pildile saada ning talle näkku lilli toppida. Mõnel läks see ka täide ning nõnda pidi Bilan enne paari pala suisa pikalt ootama enne kui laulma sai hakata.

Bilan esineb Eestis "35: Jagamatu" juubeliturnee raames Tallinnas ja Tartus, kuulata saab nii tema eurohitte "Never let you go" ja "Believe" kui ka "Не молчи" ja "Ты должна рядом быть"