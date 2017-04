65. hooaega tähistava Ellerheina peadirigent Ingrid Kõrvits peab tunnustatud kooristuudio suureks trumbiks kokkukuuluvustunnet: "Ellerheinas alustatakse laulmist juba esimesest klassist ja lauldakse koos 12 aastat. Tekib harjumus koos musitseerida, koos midagi ette võtta."

Tallinna huvikeskuse Kullo kooristuudio Ellerhein on aastaid hoidnud kõrget taset ja saavutanud rahvusvahelistel konkurssidel häid tulemusi. Kuidas Ellerheina lipp nii kõrgel püsib? "Tähtis pole mitte ainult see, mida proovis tehakse ja kuidas harjutatakse, vaid ka omavaheline suhtlemine, kooskäimine ja koosolemine on väga olulised. See tekitab suure soovi püüda midagi korda saata, ning seda tehakse koos," usub Kõrvits, et edu võti on üksteise hoidmine.

"Arvan, et on oluline, et ollakse justkui üks kogukond," lausub Kõrvits, kellest sai kooristuudio peadirigent viie aasta eest, kui Tiia-Ester Loitme ameti maha pani. Et kooride juures tegutseb ka viie- ja kuueaastaste muusika- ja rütmikaring Mummud, võib Ellerheina-põlv kesta enamgi kui tosin aastat.