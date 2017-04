"Oleme ehitanud päris majad ja sel on kaks põhjust – üks on see, et elame heitlikes tingimustes ja teine on see, et filmime Mõnistes nii sees kui ka väljas. Kui interjööri filmida, ei saa petta ja kõik peab olema korralikult ehitatud," räägib filmi "Tõde ja õigus" produtsent Ivo Felt.

Eile algasid romaani "Tõde ja õigus" põhjal vändatava filmi võtted ja tegu on Eesti ajaloos mitmes mõttes üsna erakordse projektiga. Produtsent Ivo Felt ütleb, et tõenäoliselt on "Tõe ja õiguse" ekraniseeringust mõelnud nii mõnigi filmitegija. "Tanel Toom (režissöör – K. T.) tuli kunagi mu juurde selle jutuga, nagu see oleks kauge unistus. Eesti Vabariik 100 filmikonkurss aga andis meile võimaluse kirjutada stsenaarium ja seda arendama hakata," sõnab Felt.

Selles, et just "Tõde ja õigus" on üks kuuest filmist, mis toetust saab, Felt kindel ei olnud, "Seal oli vist 160 ideed. Olime juba seepärast hõredal pinnal, et teos on nii mahukas ja nõudlik."

Numbrid filmitegemise juures ongi muljetavaldavad: nimega näitlejaid on kokku 90. "Nende hulgas on peaosalised ja ka need, kes tulevad paariks päevaks."