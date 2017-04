Sõbrad paljastavad, milline inimene on eile 55. sünnipäeva tähistanud bravuuritar, armastatud ja vihatud Anu Saagim tegelikult.

Anu Saagim on inimene, kes ei jäta kedagi külmaks. Anu võib peol inimestele sefiiritordi pähe määrida, veinipudeleid täis lauaga ümber kukkuda või paljast rinda näidata – talle antakse kõik andeks. Samas kinnitavad Anu tuttavad, et tema bravuurika käitumise taga on tõeliselt heasüdamlik naine, kes on oma sõprade ja pere heaks valmis kõike tegema.

Reet Härmat: läksime kord Anuga peole ja taksojuht lubas meist staarid teha

Meikar Reet Härmat tutvus Anuga umbes 15 aastat tagasi. "Tööalaselt puutusin Anuga kokku, kui ta oli ajakirja Just! peatoimetaja. Millal meigitoolis istumine sõpruseks muutus, ei oskagi öelda."