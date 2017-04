"Ma arvan, et ma ei ole suureks kasvanud. Olen enda silmis umbes 18–25aastane plika. Olen oma ellusuhtumiselt jäänud samaks," kinnitab sõprade arvamust ka Anu Saagim.

Anu mäletab lapsepõlvest, et kui keegi tema neljakümneselt tädilt küsis, miks ta keemilised lokid tegi või mutilikult riietub, vastas tädi alati: "No vaata, kui vana ma juba olen" või "Välja tuleb näha vastavalt vanusele".

See ajas Anu aga tõeliselt marru. "Kui olin neljakümnendates ja taas mingi karutembuga hakkama saanud, lõhkised teksad jalga pannud või unustanud vallatu suvekleidi alla alukad panna, nähvas mu tädi: "Vaata ja häbene, sa oled selle jaoks liiga vana!"" räägib Anu.

"Ta ei osanud aimatagi, et juba lapsena, just teda vaadates, otsustasin, et mina ei saa kunagi vanaks."