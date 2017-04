Vihane pärismaalane läheb misjonäri juurde: "Naine minu saama valge laps. Sina valge ainuke siin! Seleta mind!"

Misjonär ehmub hetkeks, kuid siis vastab küsimusele küsimusega: "Vaata, siin on kõik valged lambad, aga miks on üks neist must?"

Nüüd kohkub omakorda pärismaalane ja ütleb hetke pärast:

"Ok. Sina ei teinud ole midagi, mina ei teinud ole midagi. Ok?"