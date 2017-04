Nädalavahetusel Läänemaal Lihula gümnaasiumis peetud mitmepäevasel Eesti õpilasesinduste liidu üldkoosolekul haigestus ligikaudu 40 last viirusesse. Vähemalt neli noort on viidud haiglasse.

7.–9. aprillil Lihulas toimunud Eesti õpilasesinduste liidu koosolekul osales ligi 200 noort üle Eesti. Ööl vastu pühapäeva hakkas osa lapsi kurtma halba enesetunnet.

Kooli direktor Janar Sõber ütleb, et ta ei ole küll praegu kohapeal, kuid et hommikul kutsuti kooli kiirabi ja neli last viidi haiglasse.