Gibraltari seadusandjad valisid harvanähtavas üksmeelsuses linnapeaks 30aastase Kaiane Lopezi.

Ta on ajaloo noorim Gibraltari meer ja ühtlasi ka kohalik suurim kuulsus: ta valiti 2009. aastal Miss Worldiks. "Ma olen uhke, et olen britt, kinnitas Kaiane ja lubas, et Gibraltar ei löö eales Suurbritanniast lahku. Kaian Lopez valiti linnapeaks keerulisel ajal, kui Hispaania on Euroopa Liidu toel järjest enam silma heitmas võimalusele Gibraltar endaga liita või vähemalt oluliselt raskendada inimeste liikumist. Iga päev lähevad tuhanded hispaanlased Gibraltarile tööle ja nende lahkumine tähendaks surmaotsust paljudele sealsetele ettevõtetele.