President Donald Trumpi viieaastane lapselaps Arabella Kushner on oma hiinlannast lapsehoidja eestvõttel õppinud mandariini keelt juba 16kuuseks saamisest saati ja seetõttu polnud üllatus, et ta julgelt laulis ja luges luulet Hiina presidendile Xi Iingpingile ja tema abikaasale Peng Liyuanile, kui nood olid külas Mar-al-Lagos, Trumpi suveresidentsis. Kuid kõik üllatusid, kui Arabellaga liitus tema kolmeaastane vend Joseph, et esitada Hiina rahvalaulu "Mo Li Hua" ("Jasmiiniõis").