Pärast tapatööd püüdis veoki avastanud mees metroos rongi peale minna, kuid uksed jõudsid enne sulguda. Ta kasutas teist võimalust ja jooksis kaubamaja rammimisest saadud haavadest verejälgi maha jättes lennujaamarongile, istus seal bussile ja sõitis koju, Märsta linnaossa, kus ta läks bensiinijaama ja rääkis ostmise ajal, kuidas ta just oli kesklinnas inimesi tapnud. Endal klaasikillud veel jopel.

Politsei tuli ja võttis mehe kinni. Eilsete andmete järgi on peamine kahtlusalune 39aastane usbekk, nelja lapse isa. Ehitusfirmasse tööle kaubeldes oli ta rääkinud, et tunneb hästi lõhkeaineid ja võib vajadusel ka pomme valmistada.

Eile hommikul võeti siiski kinni teinegi kahtlusalune, kellele esitati Aftonbladeti andmeil süüdistus riigi julgeoleku kahjustamises. Vahistamine oli ilmselt Hjulsta linnajaos, kus pealtnägijate kinnitusel viidi käeraudus mees politseiautosse. Samas korraldati sel hommikul läbiotsimisi ka Sollentunas ning Kungsholmenis peatati katkise esiklaasiga valge sõiduauto Mercedes-Benz, milles istus kolm meest.

Eilsel pressikonverentsil ütles politsei esindaja, et terroriteoga seoses on üle kuulatud pool tuhat inimest, kinni peetud on tema sõnul umbes viis, kellest osa vabastati. Rootsi riigitelevisiooni andmeil on tegelikult kinni peetud vähemalt seitse inimest.

Rahmat Akilov

Terrorist ootas väljasaatmist

Usbekist pärit Rahmat Akilov tuli Rootsi 2014. aastal ja palus elamisluba. Paar aastat hiljem oli see palve endiselt rahuldamata, kuid mees jäi Stockholmi. Läinud aasta detsembris teatas ta, et läheb Usbekistani naise ja laste juurde tagasi, kuid sõi oma sõnu. Jaanuaris sai politsei korralduse ta sunniviisil välja saata, aga väljasaadetavate nimekiri oli pikk, räägitakse 3000 inimesest, ja järg ei jõudnud temani enne terroritegu.

Akilov oli vaadanud internetis Isise propagandavideoid ja mitu korda uurinud Bostoni maratoni finišis 2013. aastal toime pandud terroriakti.

Kujutas end sultaniks

Peamine kahtlusalune elas Varbergi linnajaos ilma mööblita paarikümneruutmeetrilises ruumis, mille põrandal magas arvatavalt kuus usbekki. Majanaabrid teadsid neist vähe. Toas viibinud nii naisi kui ka mehi, aga 39aastane kuriteos kahtlustatav oli siiski silma jäänud, sest liikus väga kiiresti. "Sai uksest välja ja viuh, oli juba silmist kadunud," ütles üks majanaabreist.

Teine lisas, et mehed olid väga vastutulelikud. "Nad alati aitasid, kui mul mõni raskem kandam oli," ütles üks neist.

Kuigi Akilov elas lausa olematu rahaga olematut elu, unistas ta luksusest ja jagas sotsiaalmeedias unistusi rahakusest. Ühel pildil kujutas ta end sultaniks kaunite naiste keskel viinamarju näksimas. "Nii tahaksin elada. Pole paha!" kirjutas ta juurde.

Rahast tehtud fotosid jagas ta alailma. Tuttavate sõnul ei pidanud ta islamikombeist, jõi viina ja pidutses nagu teisedki. Võib-olla just seetõttu ütles Expressenile moslemite äärmusrühmituse Hizb ut-Tahrir Rootsi esindaja: "Nad võtsid kinni vale mehe!" Sama kinnitas ka üks usbeki paremaid tuttavaid.

Politsei kivirahe all

Rahmat Akilov oli oma ametlikuks aadressiks teatanud maja Tensta (teistel andmetel Hjulsta linnajaos) ja kuna see on üks paikkondi, kus korravalvurid heal meelel ringi ei liigu, mindi läbi otsima koguni seitsme patrulliga.

Politseinikud sattusid kivirahe alla. "Et nad kunagi ei õpi!" kirjutas üks neist Twitteris.

Sellel aadressil elas 39aastane naine oma 17aastase tütrega. "Ma ei tea temast midagi," ütles naine.

"Meil on ühised usbekkidest tuttavad, kes palusid, et ma lubaksin tal posti jaoks meie aadressi kasutada. Ta tõepoolest käis mõnikord vaatamas, kas midagi on tulnud. Viimati käis ta läinud suvel, oli stressis ja rääkis, et peab ikkagi Usbekistani tagasi minema. Pärast seda pole temast midagi kuulda olnud. Ta ei elanud siin päevagi," kinnitas naine, kelle politsei siiski koos tütrega jaoskonda ülekuulamisele viis. Expressenile ütles naine, et tema teada usbekil ühtegi naissõpra ei olnud ja et ta elas koos teiste kaasmaalastega tillukeses toas.

"Muidu oli ta vaikne ja viisakas mees," kinnitas ta.

"Ma ei suuda uskuda, et tal oli ekstremistlikke mõtteid."

undefined (AFP/Scanpix)

Vene kodanik pani Oslos pommi

Terrorism jõudis ka Norrasse. Ööl vastu eilset kell 1.35 Eesti aja järgi kärgatas plahvatus Oslo kesklinnas, kui demineerijate robot hävitas otse leidmispaigal lõhekeha. Politsei teatel oli tegemist väikese võimsusega algelise isetehtud lõhkekehaga.

Pommikahtlusest teatas politsei laupäeva hilisõhtul. Politsei pidas kinni kahtlase mehe, kes oli asetanud silla alla koti. Hiljem selgus, et mees oli 17aastane Venemaa kodanik, kes oli Norrasse tulnud 2010. aastal. Viivitamatult evakueeriti kõik ümberkaudsed lõbustusasutused ja hooned saja meetri raadiuses, kuni demineerijad oma töö tegid. Tõkestatud ala oli Oslo südalinnas.