Restoran hakkas kannatanuga lepitust otsima alles pärast seda, kui toiduamet käis asja uurimas.

Gruusiapärases söögikohas Pirosmani pilaffi söönud klient murdis enda väitel toidus olnud klaasikillu tõttu purihamba, kuid söögikoha pidajad ei näinud juhtunus mingit probleemi.

1. aprill on tuntud naljapäevana. Kui seda päeva arvesse võtta, siis Tiidule (67, nimi muudetud) tähendas see üpriski musta huumorit. Nimelt läks ta perekondlikule lõunale Tallinnas Mustamäe ja Nõmme piirile Gruusia söögikohta Pirosmani. Toiduks tellis ta pilaffi, mis hamba all osutus ootamatult kõvaks.

"Ma olin natuke juba söönud ja ma ei oska öelda, kas see oli salati või riisi hulgas, aga kuskilt tuli, jumal hoidku, klaasitükk! See oli päris kopsakas ja ma hammustasin selle suus katki, nii et alumine purihammas lagunes ära," räägib Tiit.