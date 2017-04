Alates tänasest ei saa tartlased Kaarsilda kasutada kuus kuud, sest sillale tehakse põhjalik 780 000eurone uuenduskuur. Pärast remonti on tudengitel ja teravate elamuste nautijatel tunduvalt keerulisem sillale ronida. Ehitusinseneri ja kunagise tuntud alpinisti Peeter Varepi projekteeritud Kaarsild valmis 1959. aastal ja korralikku remonti see sellest ajast saati näinud polegi. Tartu linnavalitsuse teedeteenistuse juhataja Urmas Mets ütleb, et ehituse käigus võib igasuguseid üllatusi ette tulla, kuid eesmärk on sild uuesti avada oktoobris. "Remondi käigus tõstetakse sild õhku, selleks on olemas spetsiaalsed sildade jaoks mõeldud tungrauad," selgitab Mets.

"Umbes 500 tonni kaaluvat konstruktsiooni on vaja kergitada, sest silda kandvad konstruktsioonid on tarvis ära vahetada. Õnneks on silla vundament omal ajal väga korralikult ehitatud."

"Silla kasutamine remondi ajal ei tule kõne alla, sest selle kõnnitee lammutatakse täielikult ja uued kõnniteed tulevad senistest meetrijagu laiemad," ütleb Mets. "Sillale juurdepääs muutub lihtsamaks ja sujuvamaks kõigile – nii jalakäijatele, jalgratturitele kui ka ratastooliga liikujatele." Sillale lisatakse uus valgustus ja helisüsteem. Koos sellega muutub keerulisemaks silla kaarele ronimine. "Valgussüsteemi prožektoreid paigutatakse kaare otstele, mis omakorda muutuvad senisest ümaramateks," räägib Mets. "Nii peaks kaarele pääsemine muutuma senisest raskemaks. Kaarelt allakukkumistega on liiga palju vigastustega õnnetusi juhtunud." Ehituse ajal peavad tartlased kasutama teisi sildu, Kaarsillast mõnesaja meetri kaugusele ülesvoolu jääb Vabaduse sild ja allavoolu Võidu sild. Remonditöid teeb AS TREV-2 Grupp. Veidrikute magnet "Mulle meeldib, kui on pealtvaatajaid," kirjeldas 2007. aasta 2. novembri Õhtulehes Veronica, kes enda sõnul oligi too punapäine neiu, kes 30. septembril Kaarsillal paljast tagumikku välgutas ja kaaslasega sugutungi rahuldas. "Seal oli kõrgus üks tegur, mis tegi seksi vapustavaks naudinguks," kiitis ülikoolis õppiv Veronica. Öösel tekkis Kaarsillale seksiv kummist naistepaar, meenutamaks justkui mullu sügisel sillakaarel seksinud noori, kirjutas Õhtuleht 2008. aasta 17. jaanuaril. Õhtulehe fotograaf Aldo Luud rääkis, et täispuhutavate naiste kaarele paigutajad nägid korralikult vaeva – nukud olid nööridega kinnitatud ja voodi alla oli pandud latid, mis hoidsid seda kinni. 2008. aastal viisid naljahambad sillakaarele voodi ja kaks seksinukku, installatsiooni tõid alla päästeametnikud. (Aldo Luud) 2010. aasta 11. juunil tõid päästjad Kaarsillalt kanderaamiga alla purjus magaja, sest mehe uni oli nii hea, et äratada teda ei suudetud. Tegemist oli korvpallur Tanel Teiniga. Muusikud on Kaarsilda samuti mitu korda kasutanud, kuid kõige vingema tulevärgiga etenduse korraldas 2015. aasta volbriööl progerokk­bänd X-Panda, kontserdi video on Youtube’ist lihtsalt leitav. Mullusel muusikapäeval kõlas Kaarsillalt hommikutervitus, kui mängiti Olav Ehala ja Leelo Tungla spetsiaalselt muusikapäevale kirjutatud tunnuslaulu "Laulu sünd". Kurikuulus sild Elu hammasrataste vahele jäänutele on Kaarsild hoopis teise tähendusega. Sillalt ja kaarelt jõkke hüpanuid on aastakümnete jooksul kogunenud kümneid ja kümneid. Mõned nopped ainuüksi viimastest aastatest. Varahommikul leiti Tartu Kaarsillalt Emajõkke hüpanud ja kadunuks jäänud 28aastase Tanel Orro surnukeha, kirjutas Õhtuleht 3. oktoobril 2011. Kadunud meest otsiti mööda jõge politseipaadiga, otsingutele kaasati Tartu sukeldumisklubi tuukrid, kellele olid vee peal abiks kadunud mehe sõbrad. Sukeldumisklubi juht Alo Toom rääkis, et kuna silla all on tohutult rämpsu, ei õnnestunud meest kohe leida. Emajõe põhi on Kaarsilla juures paksult täis kuni poolteisemeetrise läbimõõduga betoon­kamakaid ja armatuurrauda. Kaarsillalt hüppas 28aastane mees jõkke, talle hüppas vette järele teine mees ning kolmas tõttas neile abiks kaldalt, kirjutas Õhtuleht selle aasta 3. jaanuaril. Päästjad tõmbasid veesolijad kaldale. Meedikute abi vajas vettehüppaja ja teine, talle vette järele hüpanud mees, kes mõlemad olid jäises vees tugevasti külma saanud. 2011. aasta septembri algul kukkus Kaarsillalt alla neiu, kes viidi hiljem alajahtununa haiglasse. 2013. aasta novembriööl kargas Kaarsillalt alla mees, kes juba enne päästjate saabumist kaldale ujus.