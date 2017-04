Teisipäev, 10. aprillil 1984. aastal oli soe päev. Nii soe, et toonane +17 kraadi püsib ilmarekordite tabelis.

Sel päeval sai tuletõrje kell 21.39 teate: vabaõhumuuseumis põleb üks sealseid väärikamaid eksponaate: Sassi-Jaani rehielamu ja lähedal seisev ait. Mõlemad XIX sajandi algusest pärit hooned toodi Kullamaa kandist ja avati külastajaile 1964. aastal.

Nüüd jäi esinduslikest hoonetest alles vaid söehunnik.

Uurimine näitas, et hooned olid süüdatud. Mitte tikk räästasse, vaid mitmesse kohta oli pritsitud süütevedelikku, mis kiiresti leekideks lahvatas. Kuigi süütajad olid jätnud maha asitõendi, ei suudetud millegipärast sõrmejälgi võtta ja uurimine jooksis liiva. Kahtlustati küll paari poisiohtu noorukit, kuid nende süüd kinnitada polnud võimalik. Tänaseni pole teada, kelle kuri käsi Sassi-Jaanile tule otsa pistis. Millegipärast on nii, et vabaõhumuuseumis olnud rohketest tulekahjudest on süüdlane teada vaid ühel juhul: 1963. aasta aprillis põlesid Köstriaseme talu kaks aita ja süüdlaseks osutusid koolipoisid.

Sassi-Jaani maha põlenud hooneist tehti koopia, mis 1993. aastast on vabaõhumuuseumi õppetaluks. Sassi-Jaani talu ei kandnud Kullamaal alati seda nime. Esimene peremees oli Mart ja talu loomulikult Sassi-Mardi. 1803. aastal olnud tal kõike kaks – nii hobuseid, lehmi kui ka härgi.