Möödunud nädalal jõudsid avalikkuse ette teated lastest, keda täistaimetoitlastest vanemad kasvatavad samuti veganina ja kes on ebapiisava toitumise tõttu haiglassegi sattunud. Sellised uudised teevad kurvaks, kuid see on vaid jäämäe veepealne tipp: lapsi, kes kannatavad toitainete- ja vitamiinide puuduse all, on tegelikult tuhandeid. Ja mitte vaid nende seas, kelle toidulaud näib koosnevat ainult puu- ja juurviljadest.

Kui toitumisvalikud – koosnegu lapse menüü siis peamiselt pastast ja porgandist või hamburgeritest ja kommidest – viivad ta tilgutite alla, siis on see märk sellest, et lapsevanemal pole teadmisi tervislikust toitumisest või oskusi neid kasutada. Asjatundlikku nõu võiks anda perearst. Paraku tõdes üks veganitest laste teemal sõna võtnud arst, et mõni lapsevanem ei võtagi nõu kuulda ja jätab edaspidi arsti juurde üldse minemata. Kannatab loomulikult laps.

Kuid see ei puuduta vaid taimetoitlasi: Eestis on liiga palju lapsi, kes jõuavad arsti juurde harva või alles kooli minnes – või siis, kui tervis enam vastu ei pea. Sotsiaalministeerium on juba varem teinud ettepaneku, et korrapärased arstivisiidid peaksid olema kohustuslikud kõikidele väikelastele ja pered, kes ei vii last tohtri juurde, jääksid ilma riiklikest peretoetustest. Veel sellist seadust pole. Ehk oleks aeg?