"Mina ise usun oma naise juttu. Mu naine on seal käinud, kõike näinud, inimestega rääkinud. Inimesed on jube õnnelikud - kõik on õnnelikud," teadis öelda reklaamispetsialist Jüri Kivit. Ta lisas, et alati on neid, kellel on hädasid, kuid selgitas, et Krimmi elanikud endisi aegu taga ei igatse, sest näevad praegugi, mis toimub Ukrainas. "Nad on tõesti õnnelikud ja me peame olema koos nende inimestega õnnelikud, et nemad on õnnelikud," ütles Kivit.

Natuke üle kolme aasta tagasi, 18. märtsil, annekteeris Venemaa Krimmi. Uudisteteemalise saate "Monitor" juht Rodion Denissov tõi välja, et Venemaa televisioon kuvas sel puhul terve nädala erinevaid pidustusi, näidates, et inimesed on Krimmi annekteerimise üle rõõmsad. "Meil tundub, et sellist vaimustust ei ole - siiamaani. Kas tuleb?" küsis Denissov saate külalistelt ja jutt liikus meediakuvanditele.

Olga Nigrovskaja nõustus ja lisas: "Tegelikult Venemaa, nagu ma näen, hoolib neist. Ehitatakse seal seda silda. Ikka raha on, elekter on, vesi on, kõik on!"

Seepeale viitas Rodion Denissov, et rahvusvaheliselt ei tunnistata Krimmi Venemaa osana: "Peaasi, et inimesed oleksid õnnelikud," arvas Jüri Kivit ja lisas, et oli just näinud ühte filmi, mis kuvas Krimmis elavaid Eestlasi õnnelike ja rahulolevatena. Ta pahandas, et varem, kui Krimm oli Ukraina osa, toetasid Eestlased sealset kogukonda. Nüüd aga ei tunne tema sõnu Eesti riik Krimmis elavate eestlaste vastu huvi. "See on nõmedus tegelikult, sest need on kultuuriliselt meie inimesed, kes tõesti hoiavad seda ajalugu ja kultuuri. Võib olla saja aasta pärast siin eestlasi pole, aga seal säilivad," ütles Kivit.

Krimmis elavad eestlased võivad siia ka naasta, ent siin tekib kahe riigi vahel väike võistlusmoment: " No seal on kliima parem!" tõi Olga Nigrovskaja esile Krimmi eelise, millega vestluskaaslased nõustusid. "Ja kui võrrelda sotsiaalset kliimat, siis seal on ka, oskan väita, natukene parem, sest seal neid ohte ja hädasid on tegelikult vähem kui meil siin Eestis," ütles Kivi.

Et Krimmi end Krimmi elu-oluga kurssi viia, soovitasid saates osalenud sinna inimestel ja poliitikutel ise kohale sõita. "No ei saa ju niimoodi elada lõpmatuseni, et ei-ei-ei, ei tunnista - see on lollus, noh!" ütles Kivi, tuues näiteks Yana Toomi, kelle esimene Süüria-visiit palju tähelepanu kiskus, kuid kelle edasised reisid Lähis-Idasse enam sellist furoori tekitanud pole.

Saade vaadatakse üle nädala alguses

Tallinna TV juhatuse liige Revo Raudjärv ütles reedel Delfile, et püüab saatelõigu üle vaadata käesoleva nädala alguses. "Selle saate idee on iseenesest selles, et Eesti venekeelses infoväljas töötavad ajakirjanikud, ühiskonnategelased ja eksperdid arutavad eesti keeles aktuaalseid Eesti, Venemaa ja muu maailma sündmusi, et tutvustada eesti keelt kõnelevale televaatajale vene kogukonna arusaama elu erinevatest aspektidest," selgitas Raudjärv, et tema silmis on selline saade vajalik, sest teistes Eesti telekanalites Vene meediat sellisel kujul ei analüüsita.