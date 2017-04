Kas aina vanaviisi proovides on võimalik saavutada paremat tulemust? Seda testib IRL, mille nädalavahetusel kogunenud volikogu otsustas erakonna juhi Margus Tsahkna põhikirja muudatusettepanekuid suuremas osas tagasi lükates, et tema päevad erakonna esimehena on loetud. Küll aga pole IRLis näha kätemerd, kui küsida, kes soovib mais toimuval suurkogul pürgida vanade reeglite järgi uueks juhiks.

Põhjus on ilmne. Tsahkna ja tema toetajate äpardunud katse erakonna juhtimisstiili reformida näitas selgelt, et tegelik otsustaja pole IRLis mitte esimees, vaid eestseisuse enamust kontrolliv niinimetatud poistebänd, kes on huvitatud küll võimu hoidmisest erakonna sees, kuid mitte esimehe kohast – ja ega iga koorilaulja sobigi solistiks. Kuid mis võiks potentsiaalset liidrit innustada poistebändi laulu saatel vaid suud maigutama peale võimaluse valimiste eel rohkem pildis olla?

Uue esimehe võimekus IRLi edukalt kohalikele valimistele viia määrab aga erakonna edasise saatuse: mitmes järjestikune äpardumine tähendaks arvestataval hulgal ülejooksikuid, kes ei soovi enam riigikogu valimistel põrumisega riskida. Kas ikka tasub end luuseriga siduda, on tõsine küsimus ka koalitsioonipartneritele. Habrast liitu võidakse proovile panna varemgi – kui uus esimees Tsahkna asemele teiste erakonnajuhtide kõrvale valitsusse trügib. Mäletame, millise toolide mängu vallandas valitsuskabinetis Jevgeni Ossinovski saamine sotside liidriks tollase kaitseministri Sven Mikseri asemel. Nagu ka tookord, tuleb nüüdki küsida, kas järjekordse rohelise kaitseministri valitsusse toomine on ikka mõistlik, arvestades niigi pingetest küllastunud olukorda maailmas.

Seegi on kaheldav, kas pelgalt juhivahetusest piisab, et IRLi langust uueks tõusuks pöörata. Kui erakonnale on võimul püsimine tähtsam eesmärk kui võimu teostamine – nagu võib järeldada IRLi auesimehe Mart Laari soovitusest pidada vastu järgmiste riigikogu valimisteni –, näib asjatuna lootus, et uus juht teeb erakonna põhimõttekindluse kahtluse alla seadnud populistlikele avaldustele otsustavalt lõpu.