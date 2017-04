Koalitsiooni antud lubadused ja riigile võetud kohustused on osutunud kulukamaks kui esialgu arvati, samas on katteallikad üksteise järel ära kadunud. Täiendavatest alkoholi aktsiisituludest loodeti tänavu saada 25 miljonit ja järgmisel aastal 58 miljonit eurot lisatulu. See on põhjus, miks valitsusliit ei saa tunnistada, et praakseadusega rikutakse põhiseadust.

Riik võib kaaluda tähtajalistest lubadustest taganemist üksnes erandlikel asjaoludel, näiteks ränga majanduskriisi puhul. Alkoholiaktsiisi täiendaval tõstmisel sellist olukorda polnud. Õigusriik peab austama juba antud lubadusi ja seadusemuudatust ei saa vastu võtta põhiseadust rikkudes. Kuid aktsiisitõus suruti riigikogus läbi, eirates sõnamurdlikult varasemate seadustega antud lubadusi ja järgimata seadusloome reegleid.

Õiguskantsler tegi riigikohtule ettepaneku täiendavad aktsiisitõusud kehtetuks tunnistada. Riigikohtul on niinimetatud kaevandustasude lahendiga sarnase kaasusena lahend olemas. Ta on teisteski kaasustes rõhutanud, et tähtajaliselt kehtestatud õigusest võib tekkida õiguspärane ootus. 15. juuni 2015. aasta seaduses, mille kobarseadus ära muutis, kehtestati aktsiisimäärad samuti tähtajaliselt.

Aktsiisipoliitikat kujundades peab arvestama, et Eesti ei asu üksikul saarel – silmas tuleb pidada teistegi maade, eriti naaberriikide aktsiisipoliitikat. Aktsiisitõusude tõttu on alkoholi müük Eesti siseturul küll vähenenud, aga see ei tähenda kaugeltki tarbimise vähenemist, sest lisakogused tuuakse nüüd Lätist. Rahva tervise seisukohast on see pigem halvem, sest Lätist tuuakse korraga rohkem alkoholi.

Teiseks soosib koalitsiooni poliitika kange alkoholi pruukimist. Kuidas saab see olla rahva tervise huvides, kui soodustab ühest küljest kange napsi joomist ja teiselt poolt suunab maksuraha, mida võiks kasutada tervishoiu rahastamiseks, Lätti?

Õiguskantslerile tuleb soovida edu eelseisvas kohtumenetluses riigikohtus.