Tartu koolijuhid on juba otsustanud, et hakatakse astuma selle poole, et põhikoolis lõpetada loovainete (kunstiõpetus, tööõpetus, muusika, kehaline kasvatus) numbriline hindamine. Kohe kostus ka arvamusi, et peale on kasvamas lodev burgeripõlvkond, kes ei oska enam munagi praadida. Viimane väide ajas mind siiralt naerma. Selgub, et meie ühiskonnas on hulk inimesi, kes leiavad, et õppida saab vaid numbrilise hindamisega.

Haridusmaailmas on oodata suuri muutusi: üha enam räägitakse vana kooli viiepallise hindamissüsteemi kaotamisest ja liikumisest kujundava hindamise suunas. Kahjuks on mitmed harrastusharidustegelased levitamas infot, nagu tähendaks uus süsteem, et õpilase saavutusi enam ei markeeritagi, ning noored tulevad edaspidi kooli nagu huviringi, kus lüüakse aega surnuks, tehes vaid seda, mis meeldib. Kuid milles on siis probleem, kui õppimine teeb noori õnnelikuks, eriti meie niigi madalat koolirõõmu arvestades? On teisigi põhjusi, miks kujundav hindamine osutub palju paremaks iganenud viiepallisüsteemist.

Uuringud on tõestanud, et õppimise kõige olulisem tegur on motivatsioon. Viiepalline hindamissüsteem tekitab paljudes õpilastes tõesti soovi pingutada ja teha töö hindele viis. Pingutatakse küll, kuid peamine ajend on hirm kehva hinde ja seega ebaõnnestumise ees, sest hindamisskaala alumisi numbreid peetakse põrumiseks. Kõrgem hinne peaks aga näitama õpilase võimekust toime tulla mitmesuguste olukordadega ja valmistama teda eluks justkui paremini ette.

Kuid õpetajana näen, et kuiv numbripõhine hindamine soosib hoopis pähetuupimist ja pärsib õpilase arengut. Eksimist ja uute asjade katsetamist karistatakse hindega kaks ja sellega anname õpilasele selge sõnumi, et kui ta ei tee täpselt nii, nagu pedagoogina soovin, siis on tulemus põrumine. Eksimine on inimlik ja vigadest õpitakse. Kui aga karistame vigade tegemist, siis õpilane ei julgegi eksida ja õppimine jääb poolikuks.

Kujundav hindamine laseb aga arvestada iga noore eripärasid, sest see põhineb õpetajapoolsel tagasisidel õpilase tehtule. Eesmärk on toetada tema arengut, elukestev õpe ja uute oskuste järkjärguline omandamine. See tähendab, et juhin õpilase tähelepanu iga kord sellele, mis oli hästi ja millest jäi seekord vajaka. Ta saab tagasisidet ja tunneb, et iga tema sooritus loeb, sest õpetaja süüvib tema tegevusse. Selline süsteem ei tähenda, et koolis ei käiks õppetöö. Võin omast kogemusest öelda, et pingutatakse rohkem, sest kaob ära hirm eksida. Tihtilugu seame eesmärgid koos õpilasega ja paneme ta oma õppeprotsessi juhtima, õpetades niiviisi planeerimist, eesmärkide seadmist ja eelkõige vastutust – ta peab suutma lubadusi täita.

Olen katsetanud klassikalise numbrilise ja ka kujundava hindamisega ning kontrollinud õpilaste teadmisi, tuginedes riiklikule õppekavale. Tulemused on loogilised – nad on edukamad ja teavad rohkem, kui on kaasatud õppe juhtimisse ning saavad tagasisidet. Praegu pean veel ka hinde panema, sest seadus nõuab seda.

Hinnata tuleb arengut

Kujundava hindamise süsteemile on kõige lihtsam üle minna just loovainetes, sest seal sõltub tulemus õpilase isikupärast kõige rohkem. Mäletan oma kooliajast seika, kus kunstiõpetuse tunnis õppisime joonistama laugude ja ripsmetega silma. Kulutasin märksa rohkem aega kui mu klassikaaslased, et visandada paberile täiuslikku kujutist. Ulatasin oma pingutuse südamevärinal õpetajale, kes viskas tööle pilgu ja pani hindeks kolm, sest muu hulgas polevat kulmukaar selline, nagu tahvlil näidatud. Praegu teeb see mälestus nalja, kuid toona olin haavunud. Vahel kritseldan silma samamoodi, kui toona õppisin ning iga kord meenub mulle kunstiõpetaja ja seda mitte heas mõttes.

Kui ta oleks andnud mulle rohkem tagasisidet, nautinuks ma kunstitundi hoopis rohkem. Tänan aga kehalise kasvatuse õpetajat, kes oli oma ajast ees. Jah, me saime küll hindeid, kuid mõõdupuuks oli isiklik rekord, mitte piir, mis kõigile sama. Mind ei motiveerinud see hinne põrmugi. Küll aga pani silmad põlema võimalus mineviku-iseendale ära teha ja tunda rahuldust, et olen teinud midagi paremini kui kunagi varem.

Muidugi pole kujundav hindaminegi võluvits, mis lahendab kõik hariduse andmise probleemid. Näiteks on see märksa ajamahukam ja paneb õpetaja õlgadele suurema koormuse kui lihtne numbriline hindamine. Kuid see ei tohiks saada uuendustele takistuseks. Suurt süsteemi reformides tulebki tegelda väiksemate murekohtadega.