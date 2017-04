Ajalooline purjelaev ja ühtlasi Eesti suurim purjekas Kajsamoor lahkus kurvalt udupasuna saatel Eestist ja Eesti lipu alt, suundudes Inglismaale, kus laevast saab osaline suurejoonelises filmiprojektis. Kajsamoor lahkus seitse aastat kodusadamaks olnud Lennusadamast laupäeva hilisõhtul ning võttis kursi esmalt Saksamaale. Aluse kapteniks on kuni Kieli sadamani senine omanik ja kapten Herkki Haldre. Kielis vahetub osa meeskonnast, paar merekaru teeb reisi kaasa kuni Inglismaani. Praamseilkuunari tüüpi alus jätkab edaspidi aga juba uue kapteni käe all. Peatselt vahetub ka laeva lipp, Eesti lipu asemel hakkab see kandma Suurbritannia oma. Haldre sõnul võivad siinsed poliitikud küll suuri sõnu teha ja laevu Eesti lipu alla kutsuda, aga paraku on reaalsus see, et laevaomanik Eesti lipu alla aluse majandamisega jätkusuutlikult toime ei tule.

See on ka üheks põhjuseks, miks Kajsamoor juba pikemat aega uut omanikku otsis. Seitse aastat siinsetes vetes seilanud ja kümneid tuhandeid lustireisijaid vedanud puulaev on eakas ning vajab alalist hooldust.

Haldre sõnul ei luba konfidentsiaalsusleping tal avaldada, millises filmis alus osalema hakkab, kuid tema sõnul osaleb Kajsamoor kaks aastat ajaloolise filmi võtetel. Haldre vihjas, et Laev saab seal olema rollis, milleks ta ehitati, ehk kaubalaevana. „Kajsamoor on säilinud vaatamata pikale eale üsna autentselt ja see sai ka põhjuseks, miks just see laev filmi valiti,“ avaldas omanik. „Tal on säilinud algne avatav trümmiluuk ja kaubatrümm.“ Mis laevast pärast filmivõtteid edasi saab, ei oska aluse uues omanikfirmas mõningase osaluse säilitanud Haldre hetkel öelda. Loodetavasti saab Kajsamoori edasiseks tööpõlluks Vahemeri, kus alus võiks leiba teenida lõbusõidulaevana. Vahemerel seilab hetkel ka Eesti teine suurem ajalooline purjekas Hoppet, millel ei jagu Eestis samuti aastaringselt tööd ja leiba ning mille omanikud püüavad laeva ära majandada sõitudega soojades välisvetes. Kolme aasta pärast oma 80. juubelit tähistav purjelaev “Kajsamoor” on kahemastiline kahveltaglasega praamseilkuunar, mis ehitati Põhjamere kaubalaevaks Norras 1939. aastal. Laeva ajaloost on teada osalemine ajaloolistel relvaveoretkedel II maailmasõja ajal Norra vastupanuliikumisele. Lahkumispidu Kajsamoori meeskond kurva sündmuse puhul ei korraldanud, laeva saatis kuni Paljassaare poolsaare nukani reisipaat Mari ja Õhtulehe reporter. Purjelaev Kajsamoor - Ehitusaasta ja –koht: 1939, Norra - Pikkus: 33 m - Laius: 6 m - Süvis: 3,0 m - Purjepind: 397 m² - Mootor: Volvo-Penta 400hj