Tänasel kongressil EKRE üheks aseesimeheks valitud riigikogu liige ja Euroopa Liidu Asjade Komisjoni aseesimees Jaak Madison rääkis, miks on vaja tuua rahvahääletusele Eesti osalus Euroopa Liidus.

Lisaks ütles Madison, et EKRE on praegu ühtsem kui kunagi varem ja hiljutine Saaremaa ja Viimsi piirkonna liidrite väljaheitmine ei ole erakonda kuidagi lõhestanud.

"Tegemist on läbi aegade kõige suurema kongressiga, kus on kõige suurem arv delegaate. Siin on läbi aegade suurim ühtekuuluvustunne, et minna võimsalt edasi kohalikele valimistele," ütles Madison.