Kooli direktor Janar Sõber ütleb, et ta ei ole ise küll hetkel kohapeal, kuid hommikul kutsuti kooli tõepoolest kiirabi, kes vaatas lapsed üle ning neli last viidi ka haiglasse.

Nädalavahetusel Läänemaal Lihula gümnaasiumis peetud mitmepäevasel Eesti õpilasesinduste liidu üldkoosolekul haigestus vähemalt 40 last viirusesse. Sümptomid - oksendamine ja halb enesetunne - viitavad kõhuviirusele. Vähemalt neli last on viidud haiglasse.

Sõber oletab, et antud hetkel võib olla tegemist halbade asjaolude kokkulangevusega, mida oleks saanud ära hoida siis, kui juba varem end halvasti tundnud lapsed oleksid ürituse asemel end kodus terveks ravinud. Direktori sõnul on juhtunust teavitatud ka Terviseametit.

„Suur hulk lapsi said majas kokku ja kui keegi neist ehk juba varem halvasti tundis, siis eskaleeruski see ilmselt selliselt, et haigestuti massiliselt. Kas see viirus oli enne majas sees või tuli nende lastega, kes tulid õpilasesinduste üldkoosolekule, ma ei tea ja kellegi peale näpuga ma näidata ei sooviks. See ei ole hetkel ka oluline,“ lisab Sõber.