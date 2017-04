Täna Tartus Vanemuise kontserdimajas toimunud EKRE kongressil ütles erakonna esimees Mart Helme, et Eesti erakondades on juhtumiskriis ja selle on põhjustanud vanade jõuliste liidrite asendumine poliitbroileritega. ''Ainult Vene poole kummardusi tehes seda erakonda pikalt ei hoia,'' ütles Helme peaminister Jüri Ratase ja Keskerakonna kohta. ''Vanad jõulised liidrid juba nõukogude aja lõpust on lahkunud või sunnitud lahkuma ja asemele on tulnud broilerid, kuid broilerid ei saa hakkama,'' seletas ta.

Sellegipoolest on Keskerakonna ja Reformierakonna toetus endiselt suur, kuid Helme hinnangul on see lihtsalt inertsist ja inimesed ei ole harjunud muutustega. Keskmine eesltane eelistab Helme hinnangul lõputut õudust õudsale lõpule.

Helme ei jätnud oma kõnes mainimata ka Ameerika pommitamist Süürias. ''See on kahtlemata teema, mida me ei saa Eestis ignoreerida. Maailm ei ole endine. Reedest alates on maailm lähemal suurriikidevahelisele konfliktile kui viimase 25 aasta jooksul on olnud,'' ütles Helme.