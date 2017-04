Eesti Konservatiivne Rahvaerakond valib täna Tartus Vanemuise kontserdimajas uut juhtkonda.



Kell 11 alanud kongressi avas auesimehe Arnold Rüütli tervitus, millele

järgnesid erakonna esimehe Mart Helme, volikogu esimehe Paul Puustusmaa,

Riigikogu fraktsiooni esimehe Martin Helme ja teiste esindajate kõned.



Kongressil valiti erakonnale esimees, aseesimehed, juhatus, volikogu

ja revisjonikomisjon. Samuti võetakse vastu poliitiline avaldus.



Esimehe valimisel oli ainuke kandidaat Mart Helme ja nii jäi ta jätkuvalt erakonda juhtima. Teda toetas 389 erakonna liiget. Kokku jagati sedeleid 406.

''Meie erakonna mõte ja visioon on selles, et Eesti oleks siin ka saja

või tuhande aasta pärast,'' ütles Mart Helme, lisades, et selle

põhimõtte pärast on erakond pideva surve ja rünnaku all, nii nagu kõik

suveräänsuse pooldajad Euroopas.

Helme sõnul ei alistu Eesti rahvas ilma võitluseta.