Eile Vabaerakonna korraldatud valimistliitude konverentsil esinenud vandeadvokaat ja endine õiguskantsler Allar Jõks ütles, et riigikogu liikmete kohalikel valimistel kandideerimine annab tunnistust erakondade lühikesest pingist ja võimendab poliitilise süsteemi suletust ja arengupeetust.



Valimisliitude tõrjumisest rääkides pööras Allar Jõks tähelepanu asjaolule, et seadusandliku võimu kasutades antakse poliitilisele jõule eelis. „See abiandmine on valikuline ning kahjustab või ähvardab konkurentsi,“ ütles Jõks, viidates muuhulgas erakondade rahastamisele ja poliitreklaami piirangule.



„Maavanemate, ministrite ja riigikogu liikmete kohalikel valimistel kandideerimine muudab avalike vahendite kasutamise valimiskampaanias reegliks. Praegu toimub valimisringkondade sobivaks disainimine. Iseenesest on valdade ühendamine õige suund, häda algab aga seal, kus valitsuse ettepanek sundliitmiseks lähtub mitte haldusreformi eesmärgist vaid poliitilisest omakasust. Jah, mitmeid omavalitsusüksusi nõustades võin seda kinnitada,“ ütles Jõks.



„Erakond, kellel on piisavalt raha võib ennast teles ja raadios reklaamida kogu aktiivse valimisperioodi aja. Säästukandidaat, kes oma autol või särgil samal ajal enda valimisnumbrit esitleb on praktiliselt kurjategija. Kuidas? Kuidas sai selline piirang 12 aastat kehtida? Ootame riigikohtu otsust,“ sõnas vandeadvokaat.



Allar Jõksi hinnangul kinnitasid presidendivalimised, et inimesed ootavad muutusi. „Kaotasid erakonnad ja spindoktorid, kes hindasid erinevaid tehnoloogiaid üle ja alahindasid sõnumite sisukust ja isikliku suhtlemise vajalikkust.“

Allar Jõks on õiguskantslerina (2001-2007) võidelnud valimisliite keelava seaduse vastu ning viis küsimuse Riigikohtusse, kes tunnistas keelu põhiseadusvastaseks. Jõks on toetanud kohalikke omavalitsusi, kogukondi ja valimisliite oma õiguste eest seismisel.