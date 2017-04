Sa ei suuda leppida nende piiridega, mis su ette on seatud. Seega üritad sa piire venitada, reegleid ja ettekirjutusi enda kasuks tõlgendada. Juriidilistes küsimustes tuleks olla seadusekuulelik.

Täna peaksid hoidma õiget töö ja puhkuse tasakaalu. Täiskuu mõjul võid olla kas unine või unetu. Sööma peaksid korralikult ja end mitte näljutama. Magamisega on sama lugu.

Kaksikud

Sul on hetkel raske vältida hooletust ja kiirustamist. Seetõttu võib su töö kvaliteet kannatada. Kuid suhete tasandil oled osav ja tabad kiiresti ära seltskonnas valitseva lainepikkuse.

Vähk

Paljud su ettevõtmised võivad neil päevil saavutada oma kõrgtaseme - eelkõige need, mis seotud su kauaaegsete eesmärkide ja püüdlustega. Näed kuidas pisiasjad suurde tervikusse asetuvad.

Lõvi

Päev süstib sinusse enesekindlust ja ettevõtlikkust. Kahjuks kaasneb sellega ka ülemäärane enesekesksus ja mässumeelsus. Sa ei oska oma energiat ühtlaselt jaotada.

Neitsi

Kui omad kalduvust spontaansetele emotsionaalsetele ostudele, siis täna võidki selle ohvriks langeda. Mõtle hoolikalt järele, enne kui mõne vidina eest raha letti lööd.

Kaalud

Kaaludes liikuv täiskuu teeb päeva teises pooles ühenduse Kaaludes oleva Jupiteriga. Seega peaksid sa vältima liialdusi ja ülepingutamist – eriti just suhete liinis. Keegi võib sind millegiga üllatada.

Skorpion

Saatan peitub detailides ja just detailid võivad täna olla sinu Achilleuse kannaks. Seega püüa maksimaalselt keskenduda ning ära lase oma tähelepanul hajuda. Vaimne ja füüsiline tuleks tasakaalus hoida.

Ambur

Õige päev uute projektide käivitamiseks ning kaugemate tulevikuplaanide tegemiseks. Näed selgelt, mida on vaja teha edu saavutamiseks. Suhted inimestega on samas nauditavalt emotsionaalsed.

Kaljukits

Võimalik, et sead enda ette ebarealistlikke ülesandeid. Sul on tugev vajadus saavutada teiste ees edumaa, mistõttu sunnid end ebamõistlikult pingutama. Võta ikka rahulikumalt!

Veevalaja

Päikese ja Uraani ühendus (täpne aspekt reedel) tekitab lähipäevadel sinus täieliku elektrijänese tunde. Sul on sees võimas vibratsioon ning seega on sul tükk tegemist, et korralikult oma tööd teha.

Kalad