Kaksikud

Päev võib sind muuta ülemäära emotsionaalseks – eriti võib olla probleemiks armukadedus ja soov oma partnerit kontrollida. Kui aga oled oma partneriga kooskõlalises laines, koged ürgset kirge.

Vähk

Hetk võib tekitada pingeid olme ja pisiasjade liinis. Samuti oled kannatamatu ega jõua ära oodata õiget hetke. Tervist tasuks rohkem hoida – eriti halvasti mõjub hetkel nii alkohol kui ka rasvane toit.

Lõvi

Väga hea, et täna on pühapäev, sest töötegemisest ei tuleks hetkel küll midagi välja. Sinus on tugev sisemine rahutus, mistõttu püüad iga hinna eest kuskile minna. Võid lausa sihitult hulkuda.

Neitsi

Tajud, et võimalusi edu saavutamiseks on piisavalt palju, kuid sa ei oska kuskilt otsast alustada. Pea on pulki täis ja vajaksid enda kõrvale inimest, kes sul neid pulki sorteerida aitaks.

Kaalud

Hea päev nii seltskonnas säramiseks kui ka armuasjadele - oled igati võluv ja sarmikas. Samas võid olla ülitundlik mõne (toidu)aine suhtes, ka omad kalduvust võtta endasse teiste negatiivseid energiavälju.

Skorpion

Võiksid oma kehakeelele suuremat tähelepanu pöörata. Su väline olek, miimika ja silmavaade võivad täna sinust paljugi rääkida. Päev soosib kunsti, eriti filmikunsti nautimist.

Ambur

Kuu liigub Amburis. Planeetide vibratsioonid on sinu rahutu ja koleerilise loomuse jaoks liiga flegmaatilised. Sa tahad joosta, aga kõik su ümber vaid longivad või suisa veavad jalgu järele.

Kaljukits

Ajalõigu iseloom on edumeelne, muutusi ja uuendusi soosiv. Võimalik on parandada vanu vigu või siis mingi sündmus minevikust ümber hinnata. Sa näed vanu probleeme täiesti uue nurga alt.

Veevalaja

Kui võtad vastu mingi otsuse või annad endale lubaduse, saab see suure tõenäosusega ka tulevikus teoks. Hetk soosib kaugemate plaanide tegemist ning ka oma väärtushinnangute üle mõtisklemist.

Kalad