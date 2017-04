„Kui figuur kannatab, siis võin ennast ka 75aastaselt paljaks võtta. Ma arvan, et tänapäeval ei šokeeriks see enam mitte kedagi.“

„Iga kord, kui olen öelnud, et ei võta end enam paljaks, on prõks käinud ja olen jälle kuskil poolpaljalt.“

„Olen läinud fotosessioonile rääkima tavalist juttu ja kuidagi see fotosessioon on lõppenud nii, et ma olen riided seljast visanud.“

„Olen imestusega avastanud, et paljudel meestel, kellel on kodus ilusad naised, on minu aktifotod seinal. Ühel mehel Soomes on isegi kaks maast laeni fotot. Ma ei kujuta ette, mida tema naine arvab.“

Iseendast

„Ma võin olla väga odav, labane ja vulgaarne, aga ma arvan, et ma võin olla ka väga asjalik, mul on oma arvamus ja ma arvan, et võin ennast nimetada arvamusliidriks Eestis.“

"Sain peksa, vedelesin rentslis, kerjasin tööd, varastasin süüa... Kui oled kive söönud ja solki joonud, siis pole hiljem tühisel kärbsesital sinu kašmiirkampsunil enam mingit tähtstust!"

„Olen ju paras intrigant, kes pole suutnud mingites olukordades end vaos hoida ja sellega olen provitseeringud ka nii mõnegi kakluse. Tavaliselt on alkohol see kurja juur, selge peaga naljalt kellegagi kaklema ei lähe. Olen ise peksa saanud ja teistele tappa andnud. Elu lihtsalt on selline.“

"Ma ei tee selliseid asju, mida hiljem kahetsema peaksin. Nii loll ma ka ei ole!"

"Mina ise olen oluline - pean saama selle, mis mind õnneliks teeb. Mõnda teeb muidugi koduperenaise roll väga õnnelikuks ja ma ei mõista neid hukka.“

Kord käis Anu Saagim ka jäähokit mängimas (TEET MALSROOS)

„Mina kindlustaks oma aju, see genereerib väga ainulaadseid asju. Kui ajuga on kõik tipp-topp, on muu teisejärguline, Mu aju on loomulikult hindamatu, aga huvitav, mis mul tuleks aastamaks, kui ma kindlustaks selle näiteks kümnele miljonile eurole.“

„Eriti valus oli, kui üks õpetaja teiste ees ütles, et näen välja nagu hunnik konte, mida katab peotäis kaltse. Seejärel hakatigi mind kondiklibuks ja luukereks kutsuma.“

"Mulle meeldib, kui öeldakse väga valusalt ja otse näkku. Palju kohutavam on aastaid hiljem teada saada, et sinu seljataga on auku kaevatud. See võtab jalust nõrgaks ja murrab mu südame."

„Ma arvan, et mu poja kaaslane võib isegi üllatuda, et Anu Saagim on tegelikus elus ikka väga normaalne ja tšill tüüp.“

„Olen oma töö patrioot. Kes mu endale saab, on küll õnnega koos. Eneseteostus annab mulle rahulduse.“

„Ma armastan väga iseenda seltskonda, ma suudan täiesti valutult vahel ka üksi olla!"

„Ma olen ikka aktiivne inimene, ma ei tõmba kodus villaseid sokke jalga ega kössita nurgas. Ma olen ikka tšahh-tšahh! Ma olen ikka mürts ja kärts ka omade seas. Ei ole nii, et ma astun koduuksest välja nagu lavale. Samas – 24/7 ei saa kah mürts ja kärts ja põmm olla, siis ma vajaks juba psühhiaatri abi.“

„Mu ülemine naaber on mind mitu korda uputanud ja siis ta tuleb ja räägib minuga ja imestab: sa, Anu, ei lähe üldse närvi, mõni teine inimene sinu asemel oleks mu koos naha ja karvadega pintslisse pistnud või vähemalt kohtusse kaevanud.“

„Kui juhtuvad ebameeldivad asjad, siis mina purskan pigem kõigepealt naerma. Ma mõtlen, et issand jumal, see ei ole ju maailmalõpp.“

„Kuulus inimene on nagu bränd, ta peabki enda ärakasutamise eest raha küsima ehk ennast väärtustama. Kui tullakse pakkumisega a’ la tule reklaami pamperseid või kõhulahtisteid, siis ma küsin ikka himuga. Aga mõnikord nad ongi minu küsitud summaga nõus, vahel olen suisa hämmingus. Ning sellisel juhul ma ei tagane. Kui mul oli häbematust selline summa küsida, siis ma teen töö ära ka.“

„Ma olen ilus, ma olen kuulus ja suurepärane – ma olen ju igat senti väärt!“

„Kui vaadata emapoolset vanaema, olen justkui tema suust kukkunud. Ikka raha, mehed ja pidu. Ja ellusuhtumine, et pisemaidki asju tuleb tähistada ja et palgapäev on tore päev! Vanaema kohe oskas muuta argipäeva lahedaks: valge lina pandi lauale ja roogi oli kolm käiku.“

Poliitikast

„Varem ütlesin alati, et poliitika ei huvita mind, sest olen meelelahutaja. Aga kuna meie poliitika on muutunud meelelahutuseks ja see on täielik tsirkus, siis täna jälgin seda suure huviga.“

Moest, riietusest ja väljanägemisest

"Ma olen natuke litsakas – täna meeldib Liina Stein, homme võib-olla Aldo Järvsoo, siis Iris Janiver. Iga naine tahab salaja natuke hoorapurakas olla ja mulle õudselt meeldivad Steini rihmad, ketid ja lakknahk.“

„Ma olen selline teksa ja T-särgi naine, mis võib kõlada uskumatult.“

Anu Saagim (Stanislav Moshkov)

„Ma ei lähe töölkäimise rõivastega õhtul restorani vastuvõtule – see on ebaviisakas nii ümbritsevate inimeste kui korraldaja suhtes! Teised näevad vaeva ja siis tuleb selline kaltsakate kari peole!“

“Väike iha teeb välimusega imet!”

„Kõik sooviks olla ju laitmatu välimusega. Täpselt sama lugu on ka minuga. Ma tahaksin olla perfektne, sest olen edev.“

Meestest, abielust, armastusest

„Ideaalis peaks abielupaaridel olma kolm elu – mehe elu, naise elu ja üks ühine elu.“

„Mehi ei pea jahtima, nad tulevad ise su ellu. Mehed on luksus, mitte vajadus.“

„Armumisest - Olen algul ettevaatlik ja tõrjuv, ent kui lähen, siis koos naha ja karvadega. Olen teise inimese nimel paljuks valmis.“

„Kui oled kümme aastat inimesega ninapidi koos olnud, siis teine kümme aastat võiks ju omi asju teha ka.“

„Armastus on armastus. On kirglik ja rahulik armastus. Ma armastan erinevaid lilli, armastan magusat, mõnda inimest armastan rohkem, kui teist… Armastus kas on või ei ole üldse. Igaühe isiklik asi. Sa tunned seda ju tegelikult kohe esimesest silmapilgust. On see siis mõne inimese, neljajalgse, eseme või koha vastu. Seda on või ei ole. See on sümpaatia, nähtamatu säde, välgatus… Pädeb ka parimate sõprade vahel – seda pole vajagi defineerida, see tuleb sinust endast, aga võib-olla hoopis kosmosest.“

Naistest

„Ma ei hoia end vormis mitte meeste, vaid naiste pärast! Kui rodu kadedate naiste pilke mind seirab, on see minu hetk!“

„Mõned naised on lihtsalt naiseks olemises paremad. Teen pika puuga ära isegi paljudele 25aastastele ja see pakub mulle põrgulikku naudingut.“

Iluprotseduuridest ja -oppidest

„Ma ei joo palju, ma käin regulaarselt massaažis, mul on väga head iluspetsialistid, kes kogu aeg mind mudivad, hõõruvad, kreemitavad, sätivad. Ma oskan enda eest hoolt kanda. Nagu ka oma auto eest.“

"Mul on maailma ilusaimad noore naise rinnad. Üks Rootsi kirurg ütles mulle kunagi, et suured rinnad teevad naise vanemaks. See loob sellise mammi-looki ning teeb ülakeha tugevamaks. Naisel peavad olema enda kehale sobivad, noore naise rinnad."

Anu Saagim (Teet Malsroos)

„Kokkuvõttes arvan, et mõistlik ilukirurginoa kasutamine ei ole patt, kui sellega kogemata ei lõigata välja ka tükikest mõistusest.“

"Teeksin ilulõikusi palju rohkem, aga ma nii hirmsasti kardan, et need võivad untsu minna."

Soome naistest

„Ma pole küll saanud tapmisähvardusi, aga kui olen käinud festivalidel või ööklubides, siis on tuldud verbaalselt kallale. Pole olnud palju puudu, et ka füüsiliselt. Nad on nagu mehed – tulevad kallale, karvad lendavad ja mehed vahivad kõrval, käed ripakil. Soome naine on päris ohtlik."

„Mõned kärnkonnad on nii koledad, et neid peaks operatsioonidele suunama. Küsimus pole selles, kas oled vana või noor – mõned lihtsalt ongi koledad.“

"Ma olen alati öelnud, et soomlannad on hästi emalikud, soojad, hellad ja naiselikud. Kui keegi otsib koduperenaist, siis soome naine on just selline, kes võtab kõik tibud oma tiiva alla, hoiab ja hellitab – hästi emalik tüüp. Soome naisel on natuke selline värske, kodus küpsetatud kaneelisaia lõhn juures. Nad on hästi hoolivad ja perekesksed inimesed. See kuvand on mulle jäänud."

"Võib-olla olen ma liiga ülbe, kui ütlen, et nad ei hoolitse enda eest. Ehk nad ei jaksagi, kuna keskenduvad suurematele ja õilsamatele väärtustele, nagu pere ja lapsed. Mitte nagu minusugune lehtsaba, keda on õnnistatud mehega, kes laseb mul teha kõike, mida hing ihaldab."

Kommentaaridest ja kriitikast

"Kõige õudsem on, kui üldse ei reageerita! Mind solvaks, kui minust kirjutatud lugude all poleks ühti kommentaari."

“Olen näinud, kuidas üksainus ebaõnnestumine või kriitika lööb inimesel jalad alt. See on nagu Kalevipoja mõõk jões, kus sa kahlad. Aga mõõka kartes ei tohiks kaldale peesitama jääda, jätta üldse vette minemata.”

Anu Saagim (TEET MALSROOS)

"Kui keegi mind sõimab, hakkan naerma ja valan veel õli tullegi, et vestlus jätkuks."

Rahast

„Raha ei tee inimest õnnelikuks. Sõbrad on elus tähtsamad. Kui sul on palju raha, siis koguneb sinu ümber palju kadedaid inimesi ja see ei tee sinu elu õnnelikuks.“

„Üks mu motodest on see, et kui sa ei taha mõnd fotosessiooni teha, siis küsi nii palju raha, et endal hakkab ka natuke piinlik. Olengi küsinud – ja öeldakse, et palun väga!“

Eestlastest ja Eesti naistest

„Oma keha suhtes on eestlased pisut kompleksides küll, põevad oma õllekõhtu ja karvaseid jalgu. Näiteks Hispaanias korpulentsemad inimesed ei häbene ennast.“

„Eestlase häbelikkus kaob sauna- ja jaanipeol. Võetakse väike naps sisse ning kahjuks alles siis on eestlasel vähe julgem olla. Siis julgetakse nagu kõike.“

„Oleme liiga vaprad, liiga tugevad, liiga tublid - me ei anna meestele võimalust särada!

Kuulsusest

„Kuulsusega rikkaks ei saa.“

„Ärge soovige staariks saada staariks saamise pärast, soovige olla andekad ja arendage ennast. Ei ole võimalik olla avaliku elu tegelane ja tuntud staar vaid siis, kui sa seda soovid. Kui oled tuntuse juba saanud, siis ei saa otsustada, et soovid olla staar esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval, neljapäeval ja reedel mitte, laupäeval veidi oleksin, aga pühapäeval ei taha kohe üldse staar olla. Tuntusega käivad kaasas ka negatiivsed asjad, nii nagu kõigega siin elus.“

Seksist

„Minu süütuse võtja oli minust viis aastat vanem ja ta õpetas mind seksima. See oli suurepärane kogemus.“

„Ma tõesti ei saa öelda, et ma kunagi magamistoas piitsa või maskiga ringi karanud oleksin. Sadomaso teema võib iseenesest ju huvitav ning intrigeeriv olla, kuid magamistoas ma seda proovinud pole."