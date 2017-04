Eile Stockholmis terrorirünnaku läheduses viibinud endine diplomaat Eimar Rahumaa rääkis, et politsei reageeris väga kiiresti. „Nii politsei, tuletõrje kui ka kiirabi tulid väga kiiresti kohale. Ka juhuslikud möödakäijad aitasid ja tassisid inimesi. Tehti kaupluste uksed lahti, et inimesed saaksid varju minna, sest kui pauk ära käis siis inimesed hakkasid jooksma,“ kirjeldab Rahumaa eilseid sündmusi.

„Terve Stockholm oli halvatud kuna arvati, et veoki sõit rahva sekka ei ole ühekordne, vaid sellele järgneb sündmuste jada. Politsei kartis, et autos on lõhkelaengud. Seepärast piirati esialgu paarikümne meetri raadiuses ala sisse, kuid lõpuks tehti kõik kuni Heinaturuni puhtaks. Siis pandi kinni metrood ja vaksal. Ka lähisrongid ei töötanud,“ teab ta rääkida. „See omakorda tähendas seda, et paljud lapsed jäid lasteaedadesse ja koolid ei osanud midagi teha. Võõrad inimesed võtsid lapsi enda juurde, sest vanemad ei saanud neile lihtsalt järgi minna.“

Rahumaa teab ka rääkida, et just paar päeva enne 7. aprilli olla nii kaitsepolitsei, politsei kui kiirabi teinud analoogseks situatsiooniks ühisõppuse. „See oli just paar päeva enne seda kus nad harjutasid täpselt sellist asja. Ja juhtkond oli ka sellesse kaasatud,“ räägib ta. „Tegelikkus on aga teinekord palju juhuslikum ja palju ettemääratum kui me oskame arvata.“

Kas Eesti võiks olla üks järgmistest riikidest, keda võiks oodata analoogne rünnak nagu seda oli Pariisis, Inglismaal või Peterburis, ei oska Rahumaa veel täna öelda. „Seda ei taha nüüd täna spekuleerida aga on ju selge, et seda välistada muidugi ei saa,“ ütleb ta. „Naljakas on see, et me välistame seda nii kaua kuniks see juhtub. Kahjuks peab seda niimoodi ütlema. Ja on naiivne öelda, et mitte kunagi seda Eestis ei juhtu.“