Tänasel Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) volikogul otsustati teha erakonna suurkogule ettepanekud põhikirja muudatusteks. Ühtlasi teatas Margus Tsahkna, et peab oma sõna ning ei kandideeri 13. mail toimuval suurkogul esimeheks, kuna tema ettepanekud lükati volikogus tagasi.

''Minu ettepanekut erakonna avatumaks muutmiseks, et häältega manipuleerimine kaoks, et saaksime kaasaegseks ja läbipaistvaks erakonnaks, kahjuks ei toetatud. See on volikogu otsus, seda tuleb respekteerida ja erakond läheb edasi,'' seletas ta.

Tsahkna kinnitas oma lubadust esimeheks kandideerimisest loobuda.