''Ma arvan, et järgnevad nädalad näitavad. Ma arvan, et Margus(toim. Tsahkna) ise peab avaldama arvamust, mis tema teeb. Selle järgi teevad kindlasti teised kandidaadid omad järeldused,'' seletab Seeder.

"Esimehe ja aseesimehe kandidaadi ülesseadmiseks on vajalik 50 erakonna liikme toetusallkiri. Muude suurkogul valitavatesse ametitesse kandideerijate ülesseadmiseks on vajalik kümne liikme toetus," selgitas ta.



IRL-i põhikiri sätestab, et esimees valitakse salajasel hääletusel ja erakonna esimeheks on valitud kandidaat, kes saab üle poole hääletanute häältest. Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, siis korraldatakse uus hääletusvoor kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

Ometi jõuti volikogus seisukohale, et erakonnas on vaja muutusi ja esimese sammuna kavatsetakse selleks korrastada põhikirja.