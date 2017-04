Valge Maja loodab, et Hiina proovib Pyongyangi mõjutada rohkema kui diplomaatia ja sanktsioonidega. Kui see läbi kukub ja Põhja-Korea jätkab oma raketikatsetustega, siis on USA-l välja pakkuda teisi lahendusi.

Esmane ja kõige vastuolulisem valik on viia USA tuumarelvad Lõuna-Koreasse, kust USA viis nad ära juba 25 aastat tagasi. Tuumarelvad viidaks Osani lennubaasi, mis asub Lõuna-Korea pealinnast Seoulist vähem kui 80 km kaugusel. See oleks USA-le esimene kord peale külma sõda oma tuumarelvi välismaale viia.

''20 aastat diplomaatiat ja sanktsioone ei ole Põhja-Koread peatanud. Ma ei poolda ennetavat sõjategevust ja ma ei usu, et tuumarelvade välismaale saatmine tuleks meile kasuks. Samuti ei ole usutav, et USA-l ja Hiinal on piisavalt ühiseid huvisid, et see olukord diplomaatiliselt lahendada,'' kommenteeris USA luure vanemametnik.

Donald Trump ja Xi Jinping arutavad, mida teha Põhja-Koreaga (Alex Brandon)

''Ma ei usu, et tuumarelvade sinna viimine on hea idee. Arvan, et see oleks Pyongyangile vaid õhutuseks.Sellel ei ole ühtegi head külge, kuna võimalus Põhja-Korea pommitamiseks on väga ebatõenäoline,'' ütles erru läinud admiral James Stavridis.

Endine Lõuna-Korea suursaadik Mark Lippert ütles, et suur osa korealastest on tuumarelvade sinna viimisega leppinud.

''Osad uuringud näitavad, et selliseid inimesi on üle 50%,'' ütles ta ja lisas, et sellest hoolimata ei pea ta seda heaks ideeks.

Järgmine võimalus on tappa Põhja-Korea diktaator Kim Jong-Un ja teised riigi rakettide ja tuumarelvade eest vastutavad juhid. Lippert, kes oli president Barac Obama ajal kaitseministri assistent, peab ka seda ideed halvaks.

''Kui me räägime riigikorra muutmisest ja tapmisest, siis tõmbub Hiina eemale ja ei liigu meie soovitud suunda,'' seletas ta.

Endise NATO juhi Stavridise sõnul on mõrvamine alati ahvatlev lahendus, kui tegemist on väga ettearvamatu ja ohtliku juhiga.

''Mida me peame arvesse võtma, on see, mis saab pärast tapmist. Ma arvan, et Põhja-Korea puhul ei saa seda ennustada,'' Seletas Stavridis

Kolmas võimalus on varjatud tegevus ehk siis Põhja-Koreasse infiltreerumine, saboteerimine ja nende peamise infrastruktuuri hävitamine(näiteks transpordi peatamiseks sildade õhku laskmine). Stavridise sõnul on see parim strateegia.

Eelmisel aastal teatas Lõuna-Korea, et viib läbi operatsioone nimega ''Spartan 3000'', mille käigus Põhja-Korea eesliini taga tegutseda.

(JUNG YEON-JE)

President Donald Trump on valmis koostööväliselt tegutsema, kui Hiina liidus läbi kukub.

''Kui Hiina Põhja-Koreaga ei tegele, teeme seda meie,'' ütles Trump.

Samas ütles USA strateegilise juhtimise kindral John Hyten senatile, et Hiina peab olema kaasatus, ükskõik millisel viisil USA Põhja-Korea probleemidega tegeleb. Ta seletas, et tema roll on pakkuda Valgele Majale sõjalisi valikuid ja ta ei näe ilma Hiinata head lahendust.

Stavridise sõnul on täiesti loomulik, et sellised valikud laual on.