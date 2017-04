''Tahame tänada kõiki häid inimesi toetuse eest, sest ilma teie toetuseta poleks seda ravi, mida Tauris praegu väga vajab. Tauris on väike, tubli ja väga vapper poiss, kes tahab saada terveks ja unistab, et saaks minna varsti lasteaeda sõpradega mängima. Jäänud on veel kolm rasket kuuri aga tervenemise nimel on kõik raskused ületatavad,'' tänasid Taurise vanemad.