Täna peetakse Isamaa ja Res Publica Liidu volikogu, kus arutatakse erakonna tulevase suuna üle.

Rahvas hakkas Pirita TOP hotelli juba varakult kogunema ja volikogu eel oli konverentsiruum täis kohvitavaid poliitikuid ning agaralt ringi sebivaid fotograafe ja kaameramehi. Kostusid valjud tervitushüüatused ja katkendid poliitilistest aruteludest. Õhus heljus kohvi lõhn ja Aivar Riisalu valju hääl.

Volikogus räägitakse täna erakonna uute osakondade kinnitamisest, praegusest poliitilisest olukorrast, selle aasta kohalike omavalitsuste valimisest ja suurkogu kokku kutsumisest.

IRL naiskogu IREN on volikogule tehtud pöördumises toonud välja, et IRL vajab erakonnana kõige enam väärikat ja üksteist austavat sisulist muutust ja sellekohast diskussiooni. IREN rõhutas, et on meelevaldne ühe eesmärgi nimel ühinenud inimesi, kes kõik soovivad erakonnale head käekäiku, liigitada headeks ja halbadeks, õigeteks ja valedeks. Just see on poliittehnoloogiline lähenemine ja manipulatsioon. Poliittehnoloogia on ka liikmete avalik liigitamine ''kampsuniteks'' või ''poistebändiks'', oli pöördumises välja toodud.

Volikogu on võimalus ka erinevate ettepanekute arutamiseks. Näiteks on IRLi volikogu liige Peeter Laurson teinud ettepaneku, et erakonna juhatuse liikmetel peaks ikkagi kõigil kõrgharidus olema.