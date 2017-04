Variantidega “mees” ja “naine” vastajatel ilmselt probleeme ei teki. Kui mõni CV-online klient lähebki nende võimaluste vahel otsustades segadusse, võib ta julgelt klikkida nuppu “vastust pole”. Mida aga teha variantidega M2F ja F2M? Kas tegu on millegi vahepealsega? Tahes-tahtmata jääb selline mulje, kuigi ühele või teisele poole kaldu soolisi vahevorme male to female (mehest naiseks) ja female to male ( naisest meheks) vähemalt meie seadusandlus seni ei tunne. Või peavad ehk küsitlejad silmas aktiivsesse soovahetusprotsessi lülitunud tööotsijaid? Tundub vähetõenäoline, sest soovahetusoperatsioon on üks kallimaid ja riskantsemaid ettevõtmisi meie meditsiiniturul.

Soovolinik: küsitluses pole midagi halba!

Kuigi elu ei ole must-valge, on progressiivsed, et mitte öelda anatoomilised, muutused meie jäikades arusaamades tihti üsna visad juurduma. Küsime CV-Online’lt, millega põhjendavad nemad oma väljakujunenud soojaotuse laiendamise katset. "Vastusevariandid on antud ainsal heatahtlikul põhjusel, et tööturul on ühtviisi aktiivsed kõik inimesed, kas siis juba töötades, töökoha vahetamist kaalumas või tööd aktiivselt otsimas,"selgitab CV-Online’i turunduse ja meediasuhete juht Rain Resmeldt Uusen.

"Õige tähelepanek on, et eestikeelses küsitluses tuleks tõesti kasutada vähimagi võimaluse korral eestikeelseid ja kõigi jaoks ühtviisi mõistetavaid vasteid ja seda mis iganes küsimuste korral. Parandame selle vea kindlasti järgmistes CV-Online’i küsitlustes. Konsulteerime kindlasti sel teemal vajadusel ka targematega ja leiame ka sobivad eestikeelsed vasted." Tänaseks päevaks Resmeldt Uuseni sõnul küsimustikule vastanuist 30,34% mehi, 52.41% naisi ja 0.46% vastajaist valis valikuvariandi „vastust pole“. 16.78% otsustas jätta küsimusele vastamata.

"Tõenäoliselt on üks eraettevõte, antud juhul siis CV-online, soovinud teada saada, kas tööotsingutes osalevad aktiivselt ka erineva sooidentiteediga inimesed," kommenteerib vastusevariantide rohkust soovolinik Liisa Pakosta (pildil) .

Liisa Pakosta (TEET MALSROOS)

"Küsitluse täitmine oli igati vabatahtlik. Kindlasti pole vastused representatiivsed. Ma tervitaksin, kui kasutataks eestikeelseid termineid, kuna eesti keelt saame kasutada ja arendada ainult meie ise. Otselaenude kasutamine, eriti veel akronüümide kujul ja inimeste kohta, ei kaunista eesti keelt."

Pakosta sõnul on Eesti LGBT (lesbi, gei, bi, trans inimeste) ühing andnud oma kodulehel ülevaate, kuidas ühte või teist sõna kasutada, ning nad ei ole samuti soovitanud selliste lühendite kasutust. Volinik peab oluliseks delikaatsete isikuandmete kaitset, kuid selles osas ei ole tema hinnangul anonüümsele küsitlusele midagi ette heita.