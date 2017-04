Rünnakujärgsel hommikul on Stockholmi tänavatel inimesi liikumas vähe, kuid see võib olla tingitud varajasest kellaajast (kohaliku aja järgi 8:45). Endiselt on sündmuskoha ala politseilintidega piiratud. Kohalikud arvavad, et see jääb nii vähemalt homse päevani.

Kohaliku hotellitöötaja sõnul olla kaubik enne inimeste sekka sõitmist pikalt mööda Drottninggatani tänavat sõitnud. "Ta sõitis ka meie hotelli eest mööda," kinnitab mees ja näitab turvakaamera salvestust sellest, kuidas kaubik mööda tänavat sõidab ja rahvas püüab kabuhirmus selle eest põgeneda. Pugedes nii sisse esimestest ustest, mis silmapiiril on. "Ma kõndisin just kümme minutit enne seda õnnetust seal. See võinuks vabalt olla mina," vajub ta mõtteisse.

Samas jääb ta kinnitama, et ta juba ootaski seda. "Vaadates seda, mis Berliinis ja Prantsusmaal on juhtunud, siis ma teadsin, et see juhtub ka siin. See oli vaid aja küsimus."