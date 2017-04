Järgmisel nädalal on lihavõtted ja lastele meeldib selle püha juures enim just munade värvimine. Kui on tahtmine proovida munavärvidele ja sibulakoortele lisaks midagi uut, siis veebilehelt Woman’s Day leiab mitu toredat lihavõttemunade kaunistamise ideed sulle ja lastele. Paar neist on ka siin. Kõigi jaoks peavad munad juba keedetud või veel parem, tühjaks puhutud olema.

Lõnga- või nöörimunad

Käige ettevaatlikult muna üks ots liimipulgaga üle, asetage sinna värvilise nööri või lõnga ots ja hakake ettevaatlikult keerutama. Iga natukese aja tagant lisage uuesti liimi, et lõng korralikult külge jääks, kuid mitte liiga pigistades, et munakoor katki ei läheks.