"Juba lennuki maandudes anti teada, et Stockholmis on ohtlik olukord ning olge turvaliselt. Ja järgige juhiseid," edastas Õhtulehele reporter Liis Vaksmann reede õhtul Stockholmist.

"Lennujaamas valvab iga sammul relvastatud politsei ning päris mitmed neist on kiirreageerijad," rääkis ta. "Inimesed on lennujaamas segaduses. Ennekõige teadmatusest, kuidas transport liigub. Metroo ei sõida, bussidele on äärmiselt pikad järjekorrad ning seda, millal ja kas üldse rongki tuleb, on teadmata. Lisaks liigub inimeste seas külajutu tasandil kuuldus, et kui rong ükskord peakski liikuma hakkama, siis ei pruugi ta kesklinnas peatuda vaid sõidab sealt otse läbi. Kuid sellele vaatamata pole inimesed kaotanud lootust koju pääseda."

Südaöö paiku rääkis Vaksmann, et Stockholmi kesklinnas on kõik ümber piiratud. Igal pool väljas valvavad relvastatud politseinikud ning inimesi ligi ei lasta.

Inimesed on hirmul. "See on nii õudne! Ma ei saa aru, kuidas keegi võib midagi sellist teha?!" on kohalik ahastuses. "Ma ei taha mõeldagi, et peaksin sinna tänavale veel kunagi minema," räägivad inimesed Drottninggatani ligiduses.